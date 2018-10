Carry Tefsen: "Als ik ergens ben, gebeurt het nog heel vaak dat mensen 'Mien' te me zeggen."

AMSTERDAM - Wie Carry Tefsen zegt, zegt meteen: "Met de assistente van dokter Van der Ploeg!" Maar de Amsterdamse kan veel meer. Sterker nog: ze is een ware duizendpoot.

Biografie



Naam: Carla (Carry) Tefsen



Geboren: Amsterdam, 6 augustus 1938



Beroep: kleuteronderwijzeres, danseres, musicalster, actrice, kunstschilder, presentatrice

Voor veel mensen zijn Carry Tefsen en Mien Dobbelsteen, uit de successerie 'Zeg 'ns Aaa', nog steeds een en dezelfde persoon. "Als ik ergens ben, gebeurt het nog heel vaak dat mensen 'Mien' tegen me zeggen. Gisteren nog bij de haringboer." Tefsen kan er hartelijk om lachen: "Ik heb het er zelf naar gemaakt, ik vind het niet erg hoor!"

Volgens Tefsen is het succes van haar rol als Mien Dobbelsteen goed te verklaren. "Mien was een gewone vrouw. Mensen zeiden tegen mij 'je bent precies mijn moeder' of 'je bent precies mijn zuster'. Of 'ik lijk op Mien, want ik zeg ook altijd van die dingen'. Mien was heel 'eigen', ik denk dat dat de kracht is geweest."

Musicals

Tefsen begon als danseres, maar ze kon ook goed zingen. Daarom kreeg ze de kans in musicals. Eerst in 'Oliver' en daarna in 'De man van La Mancha'.

"Ik heb in 'De man van La Mancha' de mooiste rol van mijn leven gespeeld", vertelt ze. "Ik was toen een jaar of dertig." Geluk speelde hier een belangrijke rol, want ze kreeg de rol pas nadat degene die de rol in eerste instantie zou spelen, afhaakte. In deze musical kon Tefsen al haar talenten laten zien.

Carry Tefsen speelde haar hele leven lang vooral 'volkse' rollen. "Dat ligt me natuurlijk goed, en als mensen dat weten, dan kiezen ze je daarvoor."

Duizendpoot

Naast acteren en zingen maakt Tefsen schilderijen en heeft ze televisieprogramma's gepresenteerd. Ooit stond ze zelfs voor de klas. Het lijkt wel of ze alles kan, want sinds kort ligt er ook een boek van haar hand in de winkel.

"Het zit er allemaal wel", merkte ze droogjes op. "Maar dansen kan ik niet meer zo goed, hoor. Neem dat van mij aan". Dat is haar op haar tachtigste vergeven. Feit is wel dat ze alles uit haar carrière haalde, wat er in heeft gezeten. Dat moet ook Tefsen wel beamen.