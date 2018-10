Lichtjesavond op begraafplaats Hilversum: "Ik verwacht kippenvel bij minuut stilte"

HILVERSUM - Er is donderdag tijdens het katholieke feest Allerzielen, waarbij overledenen worden herdacht, voor het eerst een lichtjesavond op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Vooral de minuut stilte gaat indrukwekkend worden, verwacht Ramona Beemsterboer van Uitvaartcentrum Hilversum. "Ik denk dat de honderden aanwezigen kippenvel zullen hebben."

Logischerwijs branden er met lichtjesavond veel lichtjes. Daarnaast is er een koor dat zingt, staan er grote schalen met vuur en kunnen mensen op sterretjes de naam van hun overleden geliefde schrijven. "Deze sterretjes kunnen ze ophangen", vertelt Beemsterboer. Ze is heel benieuwd hoe de avond gaat zijn. "Ik hoop niet dat het verdrietig is. Een lach en een traan liggen vaak dicht bij elkaar, daarom is het thema ook 'loslaten en vasthouden'."

Er was veel vraag naar de lichtjesavond, weet Beemsterboer. "We waren al eerder door mensen benaderd, of wij dit ook eens gingen organiseren." Dat gaat dus gebeuren. Mensen hoeven zich niet vooraf op te geven. "Iedereen mag komen. Maar we hebben wel op een bepaald aantal mensen gerekend bij de catering en de sterretjes. Komen er meer, dan kan het zijn dat mensen ernaast grijpen." Op hoeveel ze rekent? "Ik denk zelf zo'n vier-, vijfhonderd."

Opstartproblemen

Het zag er twee jaar geleden niet rooskleurig uit voor de begraafplaats, die te maken had met opstartproblemen. Daardoor werd er het eerste jaar drie ton verlies gedraaid. Maar door flinke bezuinigingen en, cru gezegd, een toename aan begrafenissen en crematies gaat het inmiddels financieel een stuk beter met het uitvaartcentrum.

Naast de lichtjesavond, dat een jaarlijks terugkerend evenement moet worden, wil het centrum ook tentoonstellingen en concerten organiseren. "We zijn pas in opbouw, maar er is al een expositie geweest op begraafplaats Zuiderhof."

Overledenen gedenken

De lichtjesavond op de Noorderbegraafplaats (Laan 1940-1945 2 in Hilversum) om de overledenen te gedenken is donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.