Karen Stevenson grijpt naast brons op Grand Prix Abu Dhabi Foto: NH

ABU DHABI - Het is Karen Stevenson niet gelukt om een medaille te pakken op de Grand Prix in Abu Dhabi. De judoka uit Heiloo (25) verloor tijdens de wedstrijd om het brons in de gewichtsklasse -78 kilogram van de Chinese Zhenzao Ma, die met een waza-ari te sterk was voor de Noord-Hollandse.

Eerder op de dag won Stevenson van de Duitse Luise Malzahn (waza-ari) en verloor zij in de halve finale op ippon van de Britse Natalie Powell, waarna ze tegen de twintigjarige Wa voor een bronzen medaille mocht strijden. De Nederlandse Guusje Steenhuis, die in dezelfde gewichtsklasse als Stevenson uitkwam, pakte goud. In de finale won zij op waza-ari van Powell. Gisteren won Heemskerker Frank de Wit nog brons in Abu Dhabi. Lees ook: Brons voor Frank de Wit in Abu Dhabi