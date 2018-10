Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Busje met aanhanger rijdt spoorboom in Bussum aan gort Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

BUSSUM - De bestuurder van een bestelbus met een aanhanger heeft vanochtend een slagboom in Bussum kapot gereden. De man was 'in de file' op het spoor terechtgekomen en moest zich noodgedwongen losrijden toen de spoorbomen naar beneden gingen.

De man, die zelf met de schrik vrij kwam, zou de ruimte verkeerd hebben ingeschat. De spoorboom was flink verbogen en de reparatie duurde dan ook een paar uur. "Meestal is het een simpele klus, maar dit was lastiger", aldus ProRail. Verkeersregelaars houden de boel bij de spoorwegovergang momenteel in het gareel. Treinen rijden stapvoets en al toeterend langs en het verkeer mag maar mondjesmaats oversteken. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003