Dakloze Mieke (50) in rolstoel is opnieuw niet welkom bij nachtopvang

HAARLEM - De dakloze Mieke Huisman die gisteren een wanhopige oproep deed op Twitter omdat er geen plek voor haar was bij de nachtopvang in Haarlem, kon er vandaag wederom niet terecht. De vrouw, die noodgedwongen in een rolstoel zit, weet niet meer waar ze naartoe kan.

Een verslaggever van NH Nieuws is vanochtend met Mieke en raadslid Corine Eckhardt (SP Haarlem) op pad gegaan om te zien of ze welkom was in de nachtopvang in Haarlem. Helaas bleek dat er ook deze avond geen bed meer vrij was voor haar.

Wel werd haar verteld dat ze het vanavond om 22.00 uur opnieuw mocht proberen. Dit betekent dat ze eventueel wel een bed kan krijgen, mits de opvang niet vol is. Die kans is vanwege de verwachte kou echter heel klein.

Geen intakegesprek

De teleurstelling is voor Mieke extra groot omdat ze met heel andere verwachtingen bij de opvang aanklopte vanmorgen. Ze ging samen met SP-raadslid Corine Eckhardt naar binnen met de hoop een intakegesprek. Maar dit viel in de praktijk tegen: "ik heb die kans niet gekregen, want er is geen personeel. Ik krijg geen gesprek"

Voor Mieke Huisman valt deze afwijzing opnieuw rauw op haar dak: "Ik weet niet meer waar ik naartoe moet", zegt ze ontdaan tegen NH Nieuws. Gelukkig kon ze afgelopen nacht nog bij een vriendin overnachten, maar voor haar is de situatie niet lang meer houdbaar.

Omdat Huisman bang is dat ze haar kans op een bed misloopt probeert ze tot 22:00 in de buurt van de opvang te blijven. Ze wacht tot 18.00 uur in de dagopvang, maar ze is daar niet op haar gemak: "Ik kan tot 18.00 uur in de dagopvang blijven. Met mensen waar ik best wel heel bang voor ben"

Geen onderdak

De hartenkreet van Mieke op twitter riep veel reacties op en verschillende mensen bieden haar spontaan een slaapplek aan voor vannacht. Maar het is voor de dakloze vrouw lastig deze aanbiedingen te accepteren. Zo vertelt ze aan NH Nieuws: "Zodra ik dat zou doen, dan zegt de gemeente Beverwijk: "Je hebt onderdak, dus de groeten!"". Deze verwachting wordt onderkend door SP-raadslid Corine Eckhardt: "Als ze nu ergens kan slapen, dan vindt de gemeente dat ze niets meer hoeven te doen. Dus dat is absoluut het gevaar."

Wat de SP Haarlem betreft komt het sowieso niet zover dat Mieke een nacht in een portiek moet doorbrengen. Zo zegt Eckhardt: "Desnoods boeken wij een hotel."