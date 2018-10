Tegenvaller voor Hilversum: gemeente stevent af op miljoenentekort

HILVERSUM - Een flinke tegenvaller voor Hilversum: de gemeente moet dit jaar rekening houden met een begrotingstekort van vier miljoen euro. Ook de vier jaren erop zal de begroting vermoedelijk in de negatieve cijfers uitkomen, zij het minder fors.

Dat meldt wethouder Karin Walters in een brief aan de gemeenteraad. Ze waarschuwt wel dat het een prognose is, omdat nog niet alle inkomsten en uitgaven van 2018 bekend zijn en in de definitieve begroting zijn meegenomen.

Redenen voor tekort

Het tekort van vier miljoen euro voor 2018 heeft volgens Walters meerdere redenen. Zo heeft de gemeente dit jaar besloten toch het laatste gedeelte van de woonwijk Egelshoek op te knappen, maar moest het daarvoor wel 2,8 miljoen euro betalen. Verder heeft Hilversum 1,8 miljoen euro minder gekregen uit het Gemeentefonds dan vooraf was gedacht en heeft de gemeente zo'n 4 miljoen euro extra uitgegeven aan WMO- en jeugdhulp.

De verliezen zijn dit jaar niet meer goed te maken, denkt Walters. "Een pas op de plaats kan dan wel nodig zijn, maar voor bijsturing is het nog te vroeg." Niet alleen in 2018 maakt Hilversum verliezen, maar ook voor de vier jaren erop. Walters: "Deze circulaire laat voor het eerst in jaren een meerjarig negatief beeld zien."

Lees ook: Hilversum onthult begroting voor 2019: "Financieel staan we er goed voor"

Aanvankelijk werd gedacht dat Hilversum van 2019 tot en met 2022 tonnen winst zou maken. Zo beweerde Walters vorige maand dat de gemeente er financieel goed voor stond. Maar de begrotingen zijn na de lagere subsidie uit het Gemeentefonds bijgesteld naar tonnen in de min. De prognose is nu dat 2019 eindigt met 476.000 euro verlies, gevolgd door min 202.000 euro in 2020, 61.000 euro verlies in 2021 en 37.000 euro in de min in 2022.