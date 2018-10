Deel dit artikel:













De Peiling: Heb jij nog contant geld op zak?

NOORD-HOLLAND - Pinnen op de markt. De rekening in de kroeg delen via een Tikkie en zakgeld storten op de bankrekening van je kind. Contant geld verdwijnt steeds meer uit de samenleving. Dat is niet zonder risico, waarschuwt De Nederlandsche Bank.

Minder cash

Minder dan vier op de tien betalingen in ons land verloopt op dit moment nog contant. Er zijn zelfs winkels en horecagelegenheden waar alleen nog maar met pin betaald kan worden. Dat is veiliger voor het winkelpersoneel omdat overvallers zo geen kans meer maken. Hackers en storingen

Coen Voormeulen, directeur cash van De Nederlandse Bank, wijst in het Algemeen Dagblad op het gevaar voor hackers en storingen. "Cashloos maakt je als samenleving kwetsbaar", zegt hij in de krant. "Als cash geld niet meer geaccepteerd wordt als betaalmiddel, dan vinden wij dat een groot probleem." Moeite met pinnen

Volgens Voormeulen zijn er ook mensen die moeite hebben met pinnen, zoals de 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land, visueel gehandicapten en ouderen. Mensen die ouder zijn dan 75 jaar rekenen nog voor 61 procent contant af. Fooien

Het verdwijnen van contant geld heeft gevolgen voor mensen die voor hun inkomen deels afhankelijk zijn van fooien. Maaltijdbezorgers bijvoorbeeld rekenden voorheen contant af aan de deur en kregen dan een extraatje. Nu is er vaak online besteld en betaald en krijgt de bezorger niks. Collectebus

Goede doelen die met de collectebus langs de deur gaan merken ook dat mensen minder contant geld in huis hebben. Bij een aantal goede doelen is het tegenwoordig mogelijk om bij de collectant te pinnen of via contactloos betalen een gift in de collectebus te doen. Ook bij sommige verkopers van de daklozenkrant kan met de pinpas betaald worden. Wat heb jij op zak?

