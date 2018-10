Fractie Tonnaer en Hoornse Seniorenpartij slaan handen ineen

HOORN - De gemeenteraadsfracties van Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij (HSP) hebben besloten de krachten te bundelen. Vanaf vandaag gaan ze samen verder onder de naam Fractie Tonnaer.

"De wijken in, goed luisteren naar de inwoners en dat vertalen in concreet en herkenbaar beleid: dat blijft ons credo en dat kunnen we nu nog beter doen," zegt fractieleider Roger Tonnaer. Met zes zetels zijn ze vanaf vandaag de grootste fractie in de Hoornse raad. "Voor de huidige coalitie en het commissiewerk heeft de fusie geen gevolgen", aldus Tonnaer.

Goed nagedacht

HSP-raadsleden Nico Oudheusden en Conny Ligthert zijn ervan overtuigd dat de fusie de goedkeuring heeft van de bijna 1.600 kiezers die in maart op hen hebben gestemd. De Vries: "Bij de fusie zijn we beslist niet over één nacht ijs gegaan."

Programmatische overeenkomsten en de focus op de lokale politiek zijn volgens de fractie de belangrijkste redenen om samen te gaan. "Geen verlengstuk van Haagse politiek maar direct en transparant opkomen voor de lokale belangen."

CDA

Twee weken geleden verdween er in Hoorn ook al een lokale partij toen raadslid Alex van der Kleij van eenmansfractie Hoorns Belang zich aansloot bij CDA Hoorn, dat meldt mediapartner WEEFF. Hoorn telt nu twaalf politieke partijen.