Herten 'schieten' als protest tegen afschieten herten Waterleidingduinen

ZANDVOORT - Vanaf 1 november worden er weer gedurende een aantal maanden herten afgeschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De gemeente Amsterdam doet dit om het overschot aan herten terug te dringen. De actiegroep Veggiesquad roept nu iedereen op om ook herten te gaan schieten, maar dan met een fotocamera.

Veggiesquad bestaat uit een groep kinderen die zich erg betrokken voelt bij het lot van de herten en is tegen het afschieten.

Foto's

Om het afschieten onder de aandacht te brengen, roepen ze bezoekers van de Waterleidingduinen op om zo mooi mogelijke foto's van de herten te maken. Uiteindelijk krijgt de mooiste foto een 'leuke prijs'. Voorwaarde is overigens wel dat de deelnemende fotograaf ook tegen het afschieten van de herten is.

Afschieten

Het afschieten van de herten in de Waterleidingduinen is al jaren onderwerp van discussie. Amsterdam wil voorkomen dat de natuur onnodige schade oploopt en er verkeersongelukken gebeuren door de grote populatie herten in het gebied. Daarom is er tussen november en maart sprake van actief beheer. Dat gebeurt overigens zo veilig mogelijk, bezoekers zullen zo min mogelijk last daarvan ondervinden.