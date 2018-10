Protestmanifestatie tegen sluiting MC Slotervaart: "We willen een doorstart"

AMSTERDAM - Ongeveer 150 patiënten, personeelsleden en sympathisanten van het failliet verklaarde MC Slotervaart gaan vanmiddag samen met de SP naar het kantoor van verzekeraar Achmea in Leiden. Daar wordt actie gevoerd tegen de sluiting van het ziekenhuis, want: "hier is een grove fout gemaakt".

Henk van Gerven, Tweede Kamer-lid namens de SP, gaat de barricade op. De oud-huisarts noemt het faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen "een groot drama" en zal vanmiddag namens de partij het verzoek bij Achmea indienen om een doorstart te maken.

Lees ook: De geschiedenis van MC Slotervaart: "De stekker moest er een keer uit"

"Ze hebben machtsmisbruik gepleegd door de stekker eruit te checken", zo vertelt hij aan NH Radio. "Maar, daarmee hebben ze ook de mogelijkheid om het door te laten gaan. Achmea is heel rijk - dan hebben we het over miljarden - en als zij enkele miljoenen investeren, kan er misschien weer een doorstart komen."

'Toevoeging aan de zorg'

Van Gerven benadrukt het belang van het MC Slotervaart voor Amsterdam en de omgeving. "Het heeft een historische invloed, er zitten bijzondere specialismen en er maken jaarlijks 90.000 patiënten gebruik van met allerlei verschillende achtergronden. Het ziekenhuis voegt echt iets toe aan de zorg."

Lees ook: Bedden van Slotervaartziekenhuis nu allemaal leeg

De hoop is dan ook dat Achmea gaat luisteren en mogelijk het geld wil gaan investeren. "Maar dan zijn we er nog niet, want er moet wel een structurele oplossing gaan komen", aldus de SP'er. "Wij pleiten voor een reeël budget voor ziekenhuizen en het stoppen van het kapot concurreren. Dan kan er ook gewerkt worden aan de toekomst."

Busreis

Er wordt vanmiddag om 14.00 uur verzameld bij het MC Slotervaart. Als de bussen in Leiden zijn aangekomen, wordt er onder andere een petitie aan Achmea aangeboden. Voor de reis geldt een 'vrijwillige eigen bijdrage' van vijf euro.

De SP staat niet alleen in hun strijd, want ook de komende week zijn er nog acties tegen de sluiting van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen. Zo is iedereen op 4 november welkom op het Museumplein en organiseren vakbonden FNV en CNV op 10 november een bijeenkomst op de Dam voor 'een socialer Nederland'.