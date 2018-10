Deel dit artikel:













Pizzabezorger overvallen in Beverwijk Foto: Politie

BEVERWIJK - Een groep mannen heeft gisteravond een pizzabezorger beroofd in het Overbos in Beverwijk. De politie is op zoek naar getuigen van de overval.

De koerier was aan het werk toen hij werd overvallen door een aantal jonge mannen. Gelukkig wist hij te ontkomen, maar niet voordat de groep hem had beroofd van zijn tas. De pizzabezorger heeft zichzelf zonder kleerscheuren uit de situatie kunnen bevrijden, maar de beroving heeft een grote indruk op hem gemaakt. In verband met het onderzoek kan de politie geen informatie geven over hoe de groep overvallers er uitzien en hoe ze precies te werk zijn gegaan. De politie roept getuigen op om contact op te nemen als ze informatie hebben over de beroving.