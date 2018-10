Wijkagenten klagen over vondst lachgaspatronen: "Ruim je rotzooi op!"

HEERHUGOWAARD - Wijkagenten in Beverwijk en Heerhugowaard hebben afzonderlijk van elkaar hun beklag gedaan op Twitter. Beide mannen vonden afgelopen weekend een grote hoeveelheid lachgaspatronen en uiten hun frustratie en zorgen.

Rob Mantje, wijkagent in Heerhugowaard, vond gisterochtend op twee locaties maar liefst 161 lachgaspatronen op straat. Hij wijst jongeren op de risico's van de drugs. "Tip: bekijk ze op de site van jouwGGD", schrijft hij.

Jos Schutterop, wijkagent in Beverwijk, speurde ook de omgeving af en vond een halve boodschappentas vol met de aluminium flesjes. "Dat zal me een feest geweest zijn!", schrijft hij. De politieman ergert zich vooral aan de rotzooi en spreekt ook zijn zorgen uit over de risico's. "Ongevaarlijk? Ik weet het zo net nog niet..."