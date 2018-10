Texel overspoeld door honderden vogelaars: 'verdwaalde' Amerikaanse zangvogel gespot

TEXEL - Vogelaars zijn massaal aanwezig op Texel. Rijendik staan ze met camera's in het bos om een glimp op te vangen van de roodoogvireo, een Amerikaanse vogeltje dat nooit nog eerder op het eiland is gezien. Het dier is waarschijnlijk tijdens zijn trek van Noord- naar Zuid-Amerika verdwaald geraakt en per toeval op het Texelse eiland terecht gekomen.

Het zangvogeltje hoort thuis op het Amerikaanse continent. Hij woont in de zomer in Canada en de Verenigde Staten en trekt als het winter wordt naar Zuid-Amerika om te overwinteren. Dat dit exemplaar duizenden kilometers uit de richting op het verkeerde continent terecht is gekomen, komt volgens vogelinformatiecentrum Texel waarschijnlijk door heftige luchtstromen.

Verdwaald in zijn eentje

Deze kleine zangvogels trekken in groepen naar het zuiden, maar dit ene vogeltje is waarschijnlijk helemaal alleen de verkeerde kant op gevlogen. Vogelaars noemen dit soort verdwaalde einzelgängers 'dwaalgasten'.

Vogelaar Paul Bohre uit Schoorl had deze vogel al jaren in de top 10 van zijn 'vogel bucketlist' staan en dit weekend kon hij hem eindelijk afvinken. "Vaak komen verdwaalde roodoogvireos niet verder dan Groot-Brittannië en nu zat hij opeens bij mij in de buurt." Die kans kon hij niet aan zich voorbij laten gaan.

Fotogeniek en relaxed

Dat de vogelaars met grote groepen op pad gaan om de vogel te bekijken en te fotograferen, lijkt de roodoogvireo niet te deren. "Het is een heel relaxed vogeltje, hij zit geregeld ook best lang stil", laat Paul Bohre weten. Ideaal dus om het perfecte plaatje te maken.

Ook vandaag is het vogeltje weer gesignaleerd, dus de kans is groot dat Bohre weer op de boot stapt. "Dan ga ik toch nog even kijken."