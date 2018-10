Deel dit artikel:













Aanhanger aangetroffen in water bij Andijk Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

ANDIJK - In een sloot bij Andijk is een aanhangwagen aangetroffen, ter hoogte van Dijkgraaf Grootweg. Een traumahelikopter is een zoekactie gestart om te kijken of de bijbehorende auto ook te water is geraakt.

De zorg was vooral dat de automobilist mogelijk in de knel zou zijn gekomen. Maar al snel bleek dat de auto de aanhanger tijdens het rijden verloren was. Er is dan ook niemand gewond geraakt. De aanhanger wordt momenteel uit het water gevist.