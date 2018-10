Duo Havik/Stroetinga wint Zesdaagse van Londen

LONDEN - Yoeri Havik en Wim Stroetinga hebben in de allerlaatste race van de Zesdaagse van Londen de overwinning van het evenement veilig gesteld.

Bij het ingaan van de laatste dag stond het duo nog vierde, maar op de slotavond waren de in Avenhorn woonachtig Havik en Stroetinga heel sterk in de sprints, waardoor ze na de laatste race acht punten voorsprong hadden op het Australische koppel Howard/O'Brien. De Duitsers Kluge/Reinhardt eindigden als derde. Bekijk in de tweet hieronder het spannende slot van die race.