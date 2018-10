"Jongeren bij Leidseplein mishandeld na vraag om sigaret"

AMSTERDAM - (AT5) Een 20-jarige jongen en een 18-jarig meisje zijn donderdagnacht in Amsterdam door twee leeftijdsgenoten mishandeld nadat hen gevraagd werd om een sigaret. De jongen werd zelfs nadat hij op de grond lag nog door het tweetal tegen zijn hoofd geschopt.

Het incident gebeurde rond 03.30 uur op het Kleine-Gartmanplantsoen. "Ik liep met twee vrienden na het uitgaan bij het Leidseplein, toen een jongen ons vroeg om een sigaret", vertelt het 18-jarige meisje aan AT5. "Ik rook niet, dus we zeiden dat we die niet hadden. Daarop riep de jongen "fuck you" en viel hij ons met zijn vriend aan."

Het meisje liep een blauw oog op, haar vriend een gescheurde wenkbrauw. "Zelfs toen m'n vriend al op de grond lag, schopten ze met zijn tweeën nog tegen zijn hoofd aan. Ik had nooit verwacht dat dit mij zou overkomen." De daders, die ze rond de twintig jaar schat, gingen er na het incident vandoor.

Ophef

Op Twitter ontstond enige ophef, nadat een vriendin van de familie schreef dat de slachtoffers pas aankomende donderdag aangifte kunnen komen doen. Een politiewoordvoerder kon vanmiddag niet vertellen waarom dat pas op donderdag kan. "In principe nemen we een aangifte van een mishandeling meteen op, tenzij er een reden is om dat niet te doen."

De slachtoffers hopen dat de daders op basis van camerabeelden kunnen worden gepakt.