Tagliafico en Tadic: "We hadden meer moeten scoren"

AMSTERDAM - Nicolas Tagliafico ontkwam niet aan de harde overtredingen van Feyenoord in de met 3-0 door Ajax gewonnen wedstrijd, maar hij was wel tevreden met het resultaat. Dusan Tadic kwam niet helemaal ongeschonden uit de strijd, maar ook hij was tevreden met de uitslag.

Na zo'n wedstrijd moet Tagliafico wel even rust nemen om zijn lichaam te laten herstellen. Een filmpje of serie kijken met zijn vriendin en even wat eten en dan weer op naar de volgende wedstrijd, woensdag voor de beker tegen Go Ahead Eagles.

Dusan Tadic vond de 3-0 een goed resultaat en hij was tevreden met het optreden van scheidsrechter Kuipers. "Ze waren te agressief in het begin en de rode en gele kaarten waren terecht." Hij hield wel een pijnlijke lies over aan het duel en weet nog niet of hij woensdag kan spelen.