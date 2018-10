Bizot: "Op dit moment het shirt van AZ niet waardig"

ALKMAAR - Na de nederlaag tegen sc Heerenveen (2-3) liep Marco Bizot naar de harde kern van AZ en sprak daar met wat supporters. "Ik denk dat de fans wel een uitleg verdienen." De Alkmaarders verloren zondag voor de derde keer op rij.

"Er gaat gewoon te veel mis. We krijgen kansen, maar scoren niet. We laten ons zelf te makkelijk uitspelen. Ik vond dat ik zelf ook niet goed was." Vertelt een eerlijke Marco Bizot voor de camera van NH.

"Schaam je kapot"

"We willen winnnen, maar het komt er niet uit." Vervolgt de Alkmaarse keeper zijn verhaal. Die ook hoorde dat er vanaf de tribunes werd geroepen: "Schaam je kapot." De sluitpost snapt die reacties vanaf de zijkant wel. "Ik vind dat we op dit moment het shirt van AZ niet waardig zijn om die met trots te dragen. Daar moet iets voor veranderen."

"Naar jezelf kijken"

Wat er dan moet veranderen weet Bizot niet gelijk. Het belangrijkste vindt hij dat een ieder eerst de hand in eigen boezem steekt. "Als je zo'n slechte reeks neerzet, dan moet je eerst naar jezelf kijken."

VVV Venlo

De volgende wedstrijd is woensdag al voor de beker. In het AFAS Stadion komt VVV Venlo op bezoek. Dit duel begint om 19.45 uur en is live te volgen op de facebookpagina NH Sport en deze site.

Bekijk de video voor het volledige gesprek met Marco Bizot.