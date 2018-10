Ten Hag kijkt terug op fantastische week

AMSTERDAM - Ajax sloot vanmiddag een geslaagde week af met een 3-0 zege op Feyenoord. "Eerst met 4-0 winnen bij sc Heerenveen, dan Benfica verslaan met 1-0 en nu ook weer winnen", keek trainer Erik ten Hag terug. "Dan hoor je mij niet klagen."

De coach van Ajax merkte dat veel supporters in de Johan Cruijff ArenA op meer doelpunten hadden gehoopt na de snelle rode kaart voor Jeremiah St. Juste van Feyenoord. "Dat hebben we ook wel geprobeerd", zei Ten Hag. "Daarom bracht ik na rust ook David Neres. Maar we speelden tegen een muur van verdedigers."

Ten Hag verslikte zich bijna in superlatieven om het spel van Hakim Ziyech te omschrijven. "We hebben veel goede spelers maar hij is ons creatief brein", zei hij.

Matthijs de Ligt

Aanvoerder Matthijs de Ligt vond dat de tweede helft van zijn team tegen Feyenoord erg slecht was. "We verloren de bal te vaak, we schakelden niet meer en Feyenoord kreeg zelfs kans op counters."



Daley Blind

Het leek wel of de spelers van de bezoekers uit Rotterdam de opdracht hadden om Frenkie de Jong uit de wedstrijd te schoppen vond Daley Blind. "Natuurlijk mag je hard spelen", zei Daley Blind. "Maar de scheidsrechter had vaker moeten ingrijpen. Ik denk dat je een speler als Frenkie de Jong als scheidsrechter beter moet beschermen. Na die overtreding van Toornstra na twee minuten was ik blij dat de enkel van Frenkie nog heel was. En de scheidsrechter had ook nog wel een paar keer een gele kaart kunnen geven voor een overtreding op Frenkie. Een zware overtreding is een zware overtreding."

Op advies van zijn videoscheidsrechter gaf Björn Kuipers wel al na vijf minuten een rode kaart aan Jeremiah St. Juste voor een smerige overtreding op Nicolás Tagliafico. "Daarna was het best makkelijk voor ons", zei Blind. "Ik vond dat we ook helemaal niet goed speelden. We waren heel onzorgvuldig. Maar 3-0 is 3-0. Dat is een lekkere uitslag."