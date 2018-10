Fiets van Jamy (21) 'opgeslokt' door NS-kluisje: "Ik wacht al weken"

DEN HELDER - De fiets van Jamy Kraak staat al wekenlang in een fietskluis bij station Den Helder Zuid. Ze kan er niet bij, omdat ze de verkeerde sleutel heeft gekregen. Volgens de NS is er voorlopig geen oplossing mogelijk.

Eind september nam Jamy een abonnement op een fietskluis. Ze gaat elke dag met de trein naar haar stage en het voelde veiliger om de fiets in de tussentijd op te bergen.

Maar toen ze de kluis opende, bleek er al een andere fiets in te staan. "Bij de NS zeiden ze dat ik de fiets er gewoon uit mocht halen en dat ik de kluis kon gebruiken", vertelt Jamy. "Maar ik was wel een beetje bang dat iemand anders dan nog de sleutel van de kluis had."

Past niet meer

Ook bij de NS ontstond na een tijdje de vraag of de vorige huurder de sleutel wel had ingeleverd. Daarom kreeg Jamy het bericht dat het slot zou worden vervangen. Zodra dat was gebeurd, zou ze een nieuwe sleutel krijgen.

Enkele dagen later zette Jamy haar fiets in de kluis. Maar bij terugkomst bleek de sleutel opeens niet meer te passen. Het slot was al vervangen.

Jamy's vriend moest haar vervolgens op komen halen. "Thuis lag een brief van de NS met de nieuwe sleutel. Maar deze bleek van een andere kluis te zijn", zegt ze.

Fiets van de buurvrouw

Inmiddels staat de fiets al drie weken in de kluis, zonder dat Jamy erbij kan. Ze heeft naar eigen zeggen al wel zeven keer gebeld naar de NS om te vragen om een oplossing. "Maar daar vragen ze steeds of ik de volgende dag weer terug kan bellen."

Haar vriend bracht haar daarom in de tussentijd maar naar het station. "Maar hij kwam daardoor te laat op werk. Gelukkig kon ik de fiets van mijn buurvrouw lenen."

Deze fiets zet Jamy in de kluis waarvan ze de sleutel wél heeft. "Maar ik vertrouw het helemaal niet meer. Straks staat die fiets ook opgesloten."

Bovendien heeft ze inmiddels bericht gehad van iemand die nog gewoon een abonnement op haar nieuwe fietskluis heeft. "Die persoon heeft ook al meerdere malen naar de NS gebeld dat er een vreemde fiets in haar kluis staat, oftewel die van mij."

"Nog eventjes geduld"

Jamy is het wachten wel aardig zat en heeft daarom nog overwogen om het slot van de kluis maar gewoon open te breken. "Alleen dan krijg ik een dikke bekeuring. Waarschijnlijk moet ik dan de hele fietskluis vergoeden."

De NS heeft inmiddels beloofd om morgenavond met een oplossing te komen. Op Facebook biedt de vervoerder excuses aan. "Dit is uiteraard niet gewenst", meldt een woordvoerder. "Het is nogal zuur na zo'n tijd wachten, maar ik wil je toch vragen nog eventjes geduld te hebben."