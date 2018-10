20-jarig jubileum voor hoedendragers: "Mannen hebben soms nog schroom"

EGMOND AAN ZEE - Het Gilde der beHOEDers bestaat 20 jaar en dat werd gevierd met een ceremonie in Egmond aan Zee. Om 14.15 uur werd een speciale hoed op een plechtige manier opgezet.

De broeders van het gilde verplichten zichzelf om zo vaak mogelijk in openbare ruimte een hoed te dragen. De regel geldt vooral tussen Allerheiligen en Pasen.

Johan Eilering, voorzitter van de jubileumcommissie, draagt zelf zo vaak hij kan een hoed. Daarmee probeert hij ook anderen daartoe aan te zetten.

Hoedenschroom

"Je ziet op zich wel steeds meer hoeden", denkt Eilering. "Maar dan vooral in de zomer. Er is nog een bepaalde schroom bij mannen om het hele jaar een hoed te dragen".

Het gilde vindt die schroom onterecht en doet er alles aan om de herenhoed te promoten.

Do's and dont's

In 1998 werd het Gilde der beHOEDers opgericht door een paar Egmondse hoedenliefhebbers. De oprichters hebben een streng regelement opgesteld, de zogenoemde 'Standregelen'. Daarin staan nauwkeurig de do's and dont's rondom het hoed dragen beschreven.

De leden ontmoeten elkaar sindsdien een paar keer per jaar. Daarbij eten ze samen en bespreken ze de geneugten van het Gilde-lidmaatschap en het dragen van de hoed.