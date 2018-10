Ajax veel te sterk voor tiental van Feyenoord

AMSTERDAM - Ajax heeft de eerste Klassieker van het seizoen op een overtuigende manier gewonnen. De Amsterdammers waren vanaf de eerste minuut de baas in eigen huis en stuurde Feyenoord met een 3-0 nederlaag terug naar Rotterdam.

Feyenoord begon fel aan het duel en dat leidde ertoe dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst al na vijf minuten met tien man kwam te staan. Jeremiah St. Juste ging hard door op Ajacied Nicolás Tagliafico en na ingrijpen van de VAR veranderde de eerder gegeven gele kaart in een rode.

Na twintig minuten voetbal profiteerde de ploeg van trainer Erik ten Hag voor de eerste keer écht van de man-meer-situatie. Frenkie de Jong probeerde het met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied en zag de bal na klungelig optreden van Feyenoord-doelman Justin Bijlow tergend langzaam over de doellijn rollen.

Middenlijn

Het was het resultaat van een sterke openingsfase van de Amsterdammers, die Feyenoord terugdrongen en niet over de middenlijn lieten komen. Het leidde tot vele kansen, waarvan na De Jong ook Hakim Ziyech er een benutte. De Marokkaan kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal in de verre hoek voor de 2-0.

Kansen

Ook na de thee was Ajax de bovenliggende partij, met enkele kansen als gevolg. Spits Kasper Dolberg vond Bijlow op zijn weg en Donny van de Beek schoof de bal net langs de paal. Invaller David Neres zag zijn poging wel in het doel belanden, maar zijn treffer werd - terecht - afgekeurd wegens buitenspel.

Tadic

Heel veel meer gebeurde er niet in de ietwat teleurstellende tweede helft, tot dat Neres tien minuten voor tijd een actie maakte aan de rechterkant en de bal voor gaf op Dusan Tadic. De Serviër kopte de bal binnen voor de 3-0 en tekende daarmee voor zijn zevende treffer van het seizoen.

Door de overwinning zetten de Amsterdammers achtervolger Feyenoord op vijf punten en blijven zij in het spoor van koploper PSV. De Eindhovenaren zijn koploper met dertig punten uit tien duels. Ajax heeft er 25.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, Schöne (Neres/46), v.d. Beek (De Wit/86); Ziyech, Dolberg (Huntelaar/64), Tadic

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St Juste, Botteghin, Van der Heijden, Verdonk, Clasie, Vilhena, Toornstra (Larsson/66), Berghuis, Jorgensen (Vente/82), Van Persie (Nieuwkoop/46)