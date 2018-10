Noodkreet op Twitter van dakloze en gehandicapte Mieke: "Dit is mensonterend"

BEVERWIJK - Mieke Huisman uit Beverwijk is ten einde raad. Sinds vrijdag leeft ze op straat en als in die situatie niet snel verandering komt, vreest ze dat haar gezondheid achteruit holt.

Mieke is invalide en heeft intensieve zorg nodig. Met die noodkreet stond ze donderdag op de stoep van het gemeentehuis in Beverwijk. Daar zou ze te horen hebben gekregen dat Beverwijk niets voor haar kan doen.

Lees ook: Huisuitzetting dreigt voor Sam (20) na overlijden moeder

Ze kreeg het advies zich te melden bij de regionale nachtopvang in Haarlem. Maar die zat vol waardoor ze ook vrijdag- en zaterdagnacht doorbracht in een portiek in de Heemskerkse Mozartstraat. "Het is mensonterend", zegt ze over haar toestand tegen NH Nieuws. "Maar ik ben een overlever, dus ik heb me er doorheen geslagen."

Twitter

Omdat ze zich op geen enkele manier gehoord voelde, besloot ze vandaag te twitteren over haar toestand. Dat hielp. "Het is ongelooflijk. Donderdag konden ze nog niets voor me doen, en net ben ik gebeld door iemand van de gemeente die namens de wethouder vroeg hoe het het me gaat. Omdat ze het hadden gelezen op Twitter. Dan vraag je je toch af waarom het nu opeens wel kan."

Mieke heeft al sinds maart geen vaste woon- of verblijfplaats meer. Ze kwam op straat te staan doordat haar huisbaas overleed en het huis waar zij woonde werd verkocht. "Ik zou binnen een half jaar van de gemeente andere woonruimte krijgen", zegt ze. "Maar daar is nooit iets van terecht gekomen. Ik heb op meerdere plekken gewoond bij vrienden. Dat leverde best problemen op, omdat ik medische zorg nodig heb en die konden ze mij niet geven. De gemeente wist dat, maar heeft niets gedaan. En nu sta ik op straat. Dat is natuurlijk vreselijk, maar het is tevens de enige manier om aan te tonen dat ik dakloos ben. Want al ik bij iemand slaap, zeggen ze: 'zie je wel dat je woonruimte hebt'."

Vragen

Het Haarlemse SP-raadslid Sibel Özoğul-Özen was de eerste die reageerde op Mieke’s noodkreet op Twitter. Zij vraagt zich af hoe het kan dat Beverwijk haar heeft weggestuurd en de nachtopvang in Haarlem heeft gezegd dat ze maandag maar moest terug komen.

Lees ook: 'Opvang van daklozen in Haarlem kan stukken beter'

"En dat terwijl haar situatie bekend was. Van uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) had dit opgepakt moeten worden. Ik vind het schrijnend", zegt Özoğul-Özen "Ik ga morgen meteen bellen met de gemeente Beverwijk om te vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Al die tijd niks laten horen en als het dan op sociale media verschijnt opeens op zondag contact met haar opnemen."

Met Mieke heeft ze de afspraak maandag naar de intake van de nachtopvang van Haarlem te gaan. "Want er moet zo snel mogelijk een einde komen aan deze situatie."

'Overdonderd'

Mieke is overdonderd door alle belangstelling die er nu opeens voor haar is. "Kennelijk werkt het zo dat als je pas wordt gelopen als je via de media van je laat horen. Kennelijk is men daar gevoelig voor."

Wethouder van dienst Haydar Erol (Beverwijk) zegt dat de afdeling communicatie na overleg met zijn collega en verantwoordelijk wethouder Hanneke Niele vandaag contact met Mieke heeft gehad om te informeren naar haar situatie. "Ik heb haar gebeld om te te bekijken of haar situatie urgent is en of we misschien moesten optreden. Maar gelukkig heeft ze vannacht onderdak bij een vriendin. Ik ken het dossier niet, maar ik vind dat niemand op straat hoort te slapen. Ik ben dan ook benieuwd wat de inhoud is van de gesprekken die zij met ons heeft gevoerd. Wat vast staat is dat het dossier morgen wordt opgepakt en besproken."