Handballers verliezen EK-kwalificatieduel in Letland Foto: NH Nieuws

VALMIERA - De Nederlandse handballers hebben het tweede duel in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2020 verloren. In Valmiera was Letland duidelijk sterker. De thuisploeg versloeg Oranje met 29-25.

De Nederlandse ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson stond bij de rust al met 17-11 achter. In de tweede helft knokte Oranje zich terug in de wedstrijd en naderde de Letten tot op drie punten bij 23-20. Door enkele missers in de slotfase nam Letland toch weer een grotere marge en besliste het duel met vier punten verschil. Amsterdammer Bobby Schagen was topscorer bij het Nederlands Herenteam met vijf doelpunten. Bij Letland waren Maris Versakovs (elf goals) en Dainis Kristopans (zes keer raak) het meest trefzeker. Letland: Raitis Purins, Arturs Kugis; Guntis Pilpuks, Maris Versakovs (11), Aivis Jurdzs (4), Dainis Kristopans (6), Normunds Senkans, Nils Kreicbergs (2), Andis Ermanis, Arturs Meiksans, Ingars Dude (3), Egils Politers (1), Evars Klesniks, Arturs Lazdins, Rihards Leja (1), Janis Pavlovics (1).

Nederland: Bart Ravensbergen, René de Knegt; Samir Benghanem (1), Dani Baijens (3), Ivar Stavast, Niels Versteijnen, Iso Sluijters (1), Bobby Schagen (5), Ivo Steins (2), Niels Poot, Kay Smits (2), Jasper Adams (3), Jorn Smits (2), Jeffrey Boomhouwer (2), Ephrahim Jerry (2), Tommie Falke (2). De nederlaag tegen Letland was een tegenvaller voor de ploeg van Richardsson. De laatste vier ontmoetingen waren allemaal door Nederland gewonnen. De handbalmannen waren de kwalificatie gestart met een overtuigende overwinning van 35-25 op Estland. Lees ook: Nederlandse handballers ook zonder Eijlers langs Estland De vierde ploeg in de poule is Slovenië. De eerste twee uit de groep en de beste vier nummers drie mogen meedoen aan het eindtoernooi, waar voor het eerst 24 landen in actie komen.