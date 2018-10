Tieners in Schagen proberen 80-jarige man met rollator te rollen

SCHAGEN - Twee tieners hebben gisteren geprobeerd om een 80-jarige man uit Schagen te bestelen.

De man liep met zijn rollator en hond over het wandelpad achter de Watermolen toen hij door een jongen op een herenfiets werd aangesproken. Het praatje was bedoeld om hem af te leiden, want vlak daarna voelde de man dat iemand achter hem in een van zijn jaszakken stond te graaien.

Omdat hij niets in zijn zakken had, maakten de twee geen buit. Na hun mislukte poging de bejaarde man te rollen, gingen ze er op de fiets vandoor. Ondanks een opsporingsbericht via Burgernet zijn de zakkenrollers nog niet gevonden, maar de politie hoopt de twee dankzij een goed signalement snel te kunnen aanhouden.

Beide jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en hebben een donkere huidskleur. De kleinste droeg een donkere jas en een geel shirt, met daaronder een donkerblauwe trainingsbroek met dunne, rode strepen aan de achterkant. De langste droeg een donkerblauwe hoody en een broek van dezelfde kleur.

Wie meer informatie heeft over de twee jongens, wordt gevraagd de politie te bellen op 0900-8844.