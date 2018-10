Vlaar terug in de basis bij AZ, Van Rhijn op de bank

ALKMAAR - Trainer John van den Brom heeft Ron Vlaar weer een basisplaats gegeven voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De terugkeer van de routinier gaat ten koste van Ricardo van Rhijn.

Vlaar zat bij de laatste twee duels tegen FC Utrecht en Ajax op de bank.

De aftrap in het uitverkochte AFAS Stadion is om 16.45 uur. Flitsen van het duel hoor je bij NH Radio bij Keur in de Middag en bij NH Sport. Voor een integraal verslag kun je terecht op de Facebook-pagina van NH Sport, onze website en de app.

Lees ook: LIVE: De thuiswedstrijd van AZ tegen sc Heerenveen

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjö, Til, Koopmeiners; Gudmundsson, Johnsen en Idrissi

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Höegh, Bulthuis, Pierie; Thorsby, Vlap, Rienstra; Kobayashi, Lammers en Zeneli