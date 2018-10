Deel dit artikel:













Onana 'gewoon' aan de aftrap tijdens Klassieker Foto: Pro Shots / Action Images

AMSTERDAM - André Onana staat vanmiddag gewoon aan de aftrap als Ajax in de Johan Cruyff ArenA de Klassieker tegen Feyenoord speelt. Het was door een lichte blessure nog onzeker of de doelman uit Kameroen het duel wel zou halen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Ajax start met dezelfde elf namen als afgelopen dinsdag tegen Benfica voor de Champions League.

Onana kreeg dinsdag tijdens het duel met Benfica (1-0) last van zijn schouder, nadat hij een bal wegstompte en tegen een tegenstander aanbotste. Hij liet zich uitvoerig behandelen, maar zaterdag tijdens de afsluitende training was hij niet aanwezig. Toch staat hij vanmiddag onder de lat. Bij Feyenoord ontbreekt Sam Larsson in de basisopstelling. Hij wordt vervangen door Jens Toornstra. De verwachting is dat Feyenoord in een 4-4-2-systeem gaat spelen, met Robin van Persie en Nicolai Jörgensen in de voorhoede. Tyrell Malacia vervangt Calvin Verdonk als linksback. Het duel in Amsterdam begint om 14.30 uur. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, Schöne, v.d. Beek; Ziyech, Dolberg, Tadic Opstelling Feyenoord: Bijlow; St Juste, Botteghin, Van der Heijden, Verdonk, Clasie, Vilhena, Toornstra, Berghuis, Jorgensen, Van Persie