In Vogelvlucht: Broek in Waterland

BROEK IN WATERLAND - Wie Broek in Waterland bezoekt, kan er niet omheen: de geschiedenis van dit dorp gaat eeuwen terug. De houten huizen met pasteltinten, de eeuwenoude Sint-Nicolaaskerk en het waterrijke landschap vertellen de rijke historie van het dorp.

Hoewel de eerste bewoners van Broek in Waterland boeren waren, ging de bevolkingssamenstelling in de Gouden Eeuw flink op de schop. In die tijd lieten rijke kooplieden, schippers en reders statige huizen bouwen in het dorp onder de rook van Amsterdam. Al die pracht en praal maakte van Broek een geliefde toeristische bestemming. Zelfs Keizer Jozef II en Napoleon vereerden het dorp met een bezoek.

Het beschermde dorpsgezicht telt meer dan tien monumenten, waaronder de voormalige tramhalte, de Raadhuisbrug en een handvol woningen. Hoe je het best kunt genieten van al die dorpse weelde? Precies, vanuit de lucht. Daarom neemt In Vogelvlucht je dit weekend mee naar Broek, zoals het dorp door inwoners vaak liefkozend wordt genoemd.