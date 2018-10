Deel dit artikel:













Basketballers Amsterdam missen de finale 3x3 World Tour Foto: FIBA Foto: FIBA

PEKING - De basketballers van Team Amsterdam zijn tijdens het finale weekend van de 3x3 World Tour in Peking in de halve finale gestrand. Riga was daarin met 19-17 te sterk.

Eerder op de dag had het team van Aron Royé, Dimeo van der Horst, Jesper Jobse en Sjoerd van Vlisteren in de kwartfinale afgerekend met het Tsjechische Humpolec. Die wedstrijd werd met 14-11 gewonnen. Er is geen wedstrijd meer gespeeld om de derde plaats en in de finale won het Servische Novi Sad van Riga met 18-20. Aron Royé en Dimeo van der Horst kunnen zich nu weer helemaal gaan richten op hun club Apollo Amsterdam. De wedstrijden van Apollo van afgelopen donderdag en zaterdag werden vanwege het optreden van het duo in Peking verplaatst.