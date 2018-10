Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Trap op, trap af: Boris verzet handmatig alle grote kerkklokken Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Dat was lekker vannacht. Een uurtje langer slapen of voor sommige een uurtje langer stappen. En dankzij de moderne technologie geen zorgen over het verzetten van je klok, want de smartphone doet dat vanzelf. Maar hoe worden eigenlijk kerkklokken verzet?

Boris Stiensma zet alle grote klokken van Alkmaar handmatig terug. Dat betekent overal de slinger stil hangen en precies een uur later weer aan zetten. Toch een aardig werkje, want elke keer moet hij alle trappen van de toren op om op grote hoogte de tijd stil te zetten. Lees ook: Wintertijd ingegaan: klok vannacht uur teruggezet Een klusje waar hij twee keer per jaar voor uitrukt. Maar midden in de nacht de toren beklimmen? "Nee, zo romantisch is het niet", zegt Boris lachend. Hij verzet de klokken pas vandaag, op zondagochtend. Mogelijk einde

Maar na twintig jaar de klok verzetten, is dit misschien wel de laatste keer. De Europese Unie denkt er namelijk over na om de zomertijd af te schaffen. En mocht dat zo zijn, dan gaat Boris het stiekem toch wel een beetje missen.