Baanrenner Büchli pakt brons op keirin in Canada

MILTON - Matthijs Büchli heeft bij wereldbekerwedstrijden in Canada het brons gepakt op het onderdeel keirin. De geboren Santpoorter moest olympisch kampioen Jason Kenny en de Canadese Hugo Barrette voor zich dulden.

Büchli, tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro nog goed voor zilver op de keirin, is tevreden met het eremetaal. "In de eerste ronde van het toernooi moest ik mijn sprint van voren inzetten", vertelt de Noord-Hollander. "Ik slaagde erin de heat te winnen, maar dat kostte veel kracht van mijn benen."

"Tel daarbij op dat er heel weinig tijd zat tussen de eerste ronde en de finale. Ik had niet meer de benen om veel renners aan de buitenkant in te halen. Maar toen een kleine opening aan de binnenkant openging, kon ik een podiumfinish bemachtigen en ik ben zeer tevreden met dat resultaat."