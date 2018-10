LIVE de thuiswedstrijd van AZ tegen sc Heerenveen

ALKMAAR - Het wordt tijd dat AZ weer eens een wedstrijd wint. Drie keer op rij slaagde de ploeg van coach John van den Brom er niet om te winnen. Vanmiddag komt sc Heerenveen op bezoek en die ploeg staat op de dertiende plek, terwijl AZ zesde staat.

"Een overwinning is het enige medicijn", zei Van den Brom eerder deze week. Maar Heerenveen heeft ook wat goed te maken, nadat de ploeg vorig weekend met een 4-0 nederlaag naar huis werd gestuurd door Ajax.

Van den Brom vindt dat Heerenveen een goede ploeg heeft die gewaagd is aan zijn eigen mannen. "Arbër Zeneli is natuurlijk altijd iemand die opvalt en met Sam Lammers hebben ze een jonge, talentvolle spits."

AZ - Heerenveen werd 21 keer eerder gespeeld in Alkmaar. Zeven keer won AZ, zeven keer was het gelijk en zeven keer won Heerenveen. Het kan vanmiddag dus alle kanten op.

Calvin Stengs zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Hij is medisch wel fit, maar moet nog wedstrijdfit worden. Hij speelde vorige week al wel een uur mee bij Jong AZ.

Er zullen vanmiddag veel oude bekenden zijn in het AFAS stadion, want de jaarlijkse clubreünie vindt plaats. AZ speelt daarom ook in 'retro-shirts', met de namen van de spelers op de voorkant van het shirt in plaats van achterop.

De wedstrijd tegen de Friezen begint om 16.45 uur in het AFAS stadion en is live te volgen via deze site en de pagina NH Sport op Facebook. Uiteraard hoor je ook flitsen op de radio bij Keur in de Middag en bij NH Sport. De commentatoren zijn Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter van dienst.