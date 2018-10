Zandvoortse Willemien wint NK Garnalen Pellen: "In de finale ging ik als een speer"

ZANDVOORT - Willemien Elsman uit Zandvoort heeft gisteren in strandpaviljoen Thalassa voor de vijfde keer het NK Garnalen Pellen op haar naam geschreven. "Het verschil met de nummer twee was maar vier gram."

Met haar staat van dienst zou je verwachten dat Willemien zichzelf fluitend naar de zege zou pellen. Bovendien speelde ze een thuiswedstrijd. Toch was haar overwinning niet zo vanzelfsprekend als 'ie wellicht lijkt, vertelt ze tegen NH Nieuws.



Behalve in de garnalen zat Willemien aan het begin van de avond namelijk ook met haar handen in het haar. "Het zag er niet zo gunstig uit voor mij", zegt ze. "Want er waren enorm snelle pellers uit Scheveningen bijgekomen. Dus ik had wel stress."

De voorrondes, waarin een schifting wordt gemaakt tussen amateurs en profs, verliep zoals gepland. "Dan hoef je nog niet zo snel te pellen", vertelt ze. Ook de afvalrace na de voorrondes overleefde ze eenvoudig. "Maar in de finale kwam het erop aan."

Als een speer

Omdat de snelle pellers uit Scheveningen ook tot de eindstrijd waren doorgedrongen, zette Willemien alles op alles. "In de finale ging ik als een speer", zegt ze. Toch was het verschil met de nummer twee met vier gram minimaal. "Dat zijn ongeveer vier garnalen."

De 210 gram die ze in 17 minuten pelde, bleek genoeg om haar titel te prolongeren. Toch is ruim twee ons niets vergeleken bij wat ze onder ideale omstandigheden pelt. "Ik heb wel eens een kilo in 17 minuten gepeld, maar dan moeten ze supervers zijn en mogen er geen kleintjes tussen zitten", legt ze uit.

Kwaliteit

"Ze pelden niet zo goed", zegt Willemien over de garnalen die voor het kampioenschap waren ingeslagen. Sommige vielen zelfs uit elkaar, maar de omstandigheden waren voor iedereen gelijk."

Wie denkt dat de Zandvoortse voorlopig geen garnaal meer kan zien, heeft het mis. "Ik ben nu onderweg naar een restaurant, om nog eens zes kilo te pellen."

Bekijk hieronder een reportage die NH Nieuws in aanloop naar het kampioenschap over Willemien maakte: