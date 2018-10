Wintertijd ingegaan: klok vannacht uur teruggezet

NOORD-HOLLAND - De wintertijd is ingegaan. Om 3.00 uur vannacht is de klok een uur teruggezet en werd het weer 2.00 uur.

De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Die duurt vijf maanden, van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. Dat betekent voor 2019 dat op 31 maart de zomertijd weer ingaat en de klok een uur vooruit wordt gezet.

Mogelijk is dit een van de laatste keren, want het is onzeker of het jaarlijkse ritueel van de klok verzetten blijft voortbestaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd.

Komende week wordt daarover gesproken door de EU-transportministers.