Automobilist botst frontaal op pijlwagen voor IJtunnel

AMSTERDAM - (AT5) Een automobilist is vannacht rond 1.15 uur in Amsterdam-Noord tegen een pijlwagen gereden. Het ongeluk gebeurde op de N247 richting de IJtunnel.

De bestuurder verklaarde dat hij niet op tijd van rijbaan kon wisselen, omdat er een andere auto naast hem reed. Daarop reed hij frontaal tegen de stilstaande pijlwagen aan. De weg is daar dicht in verband met werkzaamheden in de IJtunnel.

Alle vier inzittenden konden de auto verlaten. Een vrouwelijke passagier die op de bijrijdersstoel zat was met haar hoofd tegen de voorruit gekomen. Zij is door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De andere inzittenden bleven ongedeerd.

De auto en de pijlwagen zijn total loss en zijn afgesleept door een berger.