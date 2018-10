Irene Schouten wint ook tweede marathon

Schouten wist van tevoren al dat ze Francesca Lollobrigida in de gaten moest houden. En dat bleek terecht. De Italiaanse eindigde als tweede, voor Bianca Bakker die de derde plaats pakte. "Het was haar eerste marathon, maar op de langebaan had ze al goed gereden. Ik ben blij dat ik toch heb kunnen winnen", zei Schouten na afloop van de wedstrijd.

Gary Hekman bleef Sjoerd den Hertog en Arjan Stroetinga voor.