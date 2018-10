Deel dit artikel:













Den Helder Suns moet winst aan Leiden laten Foto: NH

DEN HELDER - Den Helder Suns is er niet in geslaagd om voor de tweede keer in een week een wedstrijd te winnen. In de eigen sporthal aan de Sportlaan trok Leiden met 73-78 aan het langste eind.

Na het eerste kwart ging Leiden al met zeven punten aan de leiding, maar bij de rust had de ploeg van coach Peter van Noord die achterstand weggewerkt met een 38-38 ruststand als gevolg. In het derde kwart liep Leiden eerst uit naar een tien punten voorsprong, waarvan er naar dertig minuten spelen nog zeven over waren: 53-60. Toch bleef Den Helder vechten. De ploeg kwam eerst elf punten achter, maar vocht zich terug tot op twee punten van Leiden: 71-73. In de laatste anderhalve minuut kon dat verschil niet meer worden overbrugd, zodat de ploeg met 73-78 verloor. Coach Van Noord gebruikte negen spelers. Van die negen werd Lavone Hollend topscorer met 19 punten, gevolgd door Steven Harris met 18 punten en 13 rebounds. Leiden gebruikte maar zes spelers. De grootste plaaggeest aan Leidse zijde was Darius Thompson met 32 punten. Den Helder blijft na zes wedstrijden op twee punten staan. Tegenstander Leiden heeft pas drie wedstrijden gespeeld, die allemaal werden gewonnen en staat met zes punten op de tweede plaats. Apollo Amsterdam kwam afgelopen donderdag en vanavond niet in actie, omdat Aron Royé en Dimeo van der Horst in Peking verblijven voor de finaleronde van de 3x3 World Tour. Lees ook: Basketballers naar kwartfinale van 3x3 World Tour finale