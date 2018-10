Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Snackbar in Zaandam overvallen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

ZAANDAM - In een snackbar aan de Zuiddijk in Zaandam is vanavond een overval gepleegd. De daders zijn op de vlucht geslagen.

Twee volledig zwartgeklede mannen kwamen rond 20.00 uur het cafetaria binnen. Ze droegen bivakmutsen om niet herkend te worden. Met een onbekende buit zijn de twee daders op een donkere scooter, zonder voorscherm, richting de Vijfhoek gevlucht. De politie is naar de overvallers op zoek.