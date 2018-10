Amsterdamse bouwt al tien jaar aan eigen spookhuis: "Het is gewoon gezellig!"

AMSTERDAM - Spinnen, grote skeletten, bewegende spoken en griezelige achtergrondmuziek. Al tien jaar lang bouwt de Amsterdamse Wilja Hemelrijk aan haar persoonlijke horrorhuis. Een hobby die ietwat uit de hand is gelopen: want inmiddels heeft ze achttien vierkante meter aan spookhuis.

"Het is gewoon voor de gezelligheid, dat vind ik wel leuk", vertelt Wilja, die haar spookhuis in de polder vlak boven Amsterdam bouwde. "Ik heb daar gewoon iets mee, met dat griezelgebeuren. Dat je iemand even flink laat schrikken. Dat vind ik wel leuk."

Zelf een kijkje nemen in het horrorhuis van Wilja? Kijk hier!



Wilja haalt de poppen en attributen overal vandaan. "Voor veel spullen ga ik naar België toe, daar heb je veel van dit soort dingen. Maar het liefst zou ik naar Home Depot in Amerika toe gaan!"

Uitbreiddromen

Vooralsnog kan ze niet meer uitbreiden: "Ik ben bang dat ik een beetje door mijn ruimte heen ben, we mogen helaas niks meer qua gebouwen bouwen", vertelt Wilja. Maar als het zou kunnen? "Dan zou ik het zo doen. Absoluut."

Wilja stelt haar creatie in het weekend gratis open voor publiek. Tussen 13.00 en 16.00 is het spookhuis te bewonderen.