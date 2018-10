Deel dit artikel:













Nouri-kunstwerk onthuld op voetbalplein in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Op het pleintje in Amsterdam waar Ajacied Abdelhak Nouri een groot deel van zijn jeugd doorbracht is vanavond een kunstwerk voor hem onthuld. Op een muur prijkt nu een bijzondere foto-collage over de Ajacied.

De foto-collage werd bedacht door vrienden waar Nouri altijd mee voetbalde op het plein. Zij hebben het kunstwerk symbolisch aan de vader van Nouri geschonken. Na de onthulling werd er een potje voetbal gespeeld. De Ajacied zakte in 2017 tijdens een oefenwedstrijd met hartritmestoornissen in elkaar en liep hierbij ernstige hersenschade op. Sindsdien ligt hij in het ziekenhuis met, volgens artsen, ernstige en blijvende hersenschade.