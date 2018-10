Deel dit artikel:













Gewapende overval in Bussumse supermarkt: dader op de vlucht Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

BUSSUM - In een supermarkt aan de Laarderweg in Bussum is vanavond een gewapende overval geweest.

De overvaller kwam rond 19.00 uur de winkel binnen en bedreigde de caisièrre. Met welk wapen de overvaller dit deed, is nog niet bekend. De supermarkt was op het moment van de overval nog geopend. De politie is nog op zoek naar de overvaller, die met een onbekende buit op de vlucht is geslagen. Volgens ooggetuigen zoekt de politie onder andere op station Bussum-Zuid.