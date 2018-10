Deel dit artikel:













Ondanks slechte generale drie supportersbussen ODIN'59 naar Emmen Foto: NH Nieuws

HEEMSKERK - Voor het eerst in de clubhistorie speelt ODIN'59 in de tweede ronde van het KNVB bekertoernooi. Komende woensdagavond weten de Heemskerkers zich in de uitwedstrijd tegen FC Emmen gesteund door drie bussen met supporters.

Zaterdag gingen de laatste van de 150 beschikbare kaarten van de hand. De ploeg van trainer Richard Plug beleefde 'een hele slechte generale'. Het thuisduel tegen Jong FC Groningen eindigde in een kansloze 2-5 nederlaag. "Dit komt wel even naar binnen", aldus Plug. "We zijn vandaag aan alle kanten overbluft en overklast. En Emmen is nog wel een paar klassen beter dan Jong FC Groningen, dus daar word je niet vrolijk van. Maar goed, iedere wedstrijd staat op zich." Het was de derde opeenvolgende verliespartij voor de derde divisonist. Trainer Dick Lukkien van FC Emmen was één van de toeschouwers op de tribune. Maandag zie je in NH Sport een reportage over de unieke bekerwedstrijd van ODIN'59 tegen FC Emmen.