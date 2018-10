Honderden beklimmen Corneliuskerk in Limmen: "Dit moet je gezien hebben"

LIMMEN - De 'Klim naar de Hemel' op de Corneliuskerk in Limmen heeft ruim vierhonderdvijftig bezoekers getrokken. De kerk werd begin mei verwoest door brand. De wederopbouw gaat voorspoedig en velen wilden dat met eigen ogen bekijken.

Voor veel inwoners van Limmen staat 3 mei nog vers in het geheugen gegrift. Hun geliefde Corneliuskerk brandde die avond deels af. Vooral het dak en het interieur raakten zwaar beschadigd. Maar inmiddels gaat het herstel van de kerk voorspoedig.

De kerk staat van binnen en buiten in de steigers. Dat deed pastor Johan Olling denken aan de 'Klim naar de Hemel' van de Alkmaarse Grote Kerk. "Ik zie diezelfde steigers hier staan, dus waarom zou dat hier niet kunnen?", redeneerde de pastor.

"Mensen, vooral Limmers of oud-Limmers, willen al maanden hier boven kijken, maar dat kon vanwege de veiligheid niet. Vandaag hebben we het kunnen organiseren dat vierhonderdvijftig mensen het met eigen ogen konden zien."

"Ik ben van oorsprong Limmenees en dit moet je gewoon gezien hebben", vertelt een vrouw boven op de kerk. Anderen verbazen zich over de snelheid van de wederopbouw. "Ik ben blij dat het weer opgebouwd wordt. Het is toch het hart van Limmen."

Sponsorleitjes

Het kerkdak wordt nog voor de winter gesloten en bedekt met leitjes. Die dakleitjes konden vandaag gekocht worden. Het geld komt ten goede aan de inventaris voor de vernieuwde kerk. "Voor bijvoorbeeld de opknapbeurt van de twee orgels", legt pastor Olling uit.

Er komen in de toekomst nog meer sponsoracties. "De verzekering dekt de schade aan het monument, maar er zijn een hoop extra kosten. Dus daarvoor beginnen we nu met werven." Volgend jaar september hoopt men de Corneliuskerk weer in gebruik te nemen.