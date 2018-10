Deel dit artikel:













Motorrijder omgekomen bij ongeluk op A4 bij Amsterdam Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Een motorrijder is vandaag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A4, ter hoogte van knooppunt De Nieuwe Meer. De politie vond de motor, zonder bestuurder, vanochtend op de snelweg. Later pas werd de overleden motorrijder in de berm gevonden.

Aangezien de motor op het moment dat het gevonden werd niet meer warm was, vermoedt de politie dat het ongeluk al enige tijd voor de melding heeft plaatsgevonden. Lees ook: Verbindingsweg A10 richting A4 dicht na ernstig ongeluk De politie is op zoek naar getuigen.