Woonwagenbewoners Zaandam protesteren voor een plekje op het kamp

ZAANSTAD - Caravans en spandoeken stonden vandaag op het modderige grasveld aan de brug De Binding in Zaanstad . Enkele woonwagenbewoners demonstreerden tegen het beleid van de gemeente. De bewoners willen dat er meer standplekken komen voor woonwagens. "Wij maken bijna geen kans meer om te leven volgens onze cultuur."

"Wij gaan niet weg voordat er iets gebeurt!", roept Delano. Hij slaapt al twee dagen op het grasveld waar nu een aantal caravans en tenten staat. Ondanks de kou en de regen blijft de groep gewoon bivakkeren langs de weg, om een vuist te maken tegen het uitsterfbeleid van woonwagenkampen.

Lees ook: Waarom protesteren de woonwagenbewoners?

In heel Nederland zijn woonwagenkampbewoners aan het protesteren voor meer standplekken. Het uitsterfbeleid wordt gezien als grote boosdoener. Dat vindt initiatiefnemer Danny den Brake ook: "Het werkt eigenlijk zo: wanneer mijn moeder overlijdt, leggen ze op haar plek een grote steen neer. Zo kan er niemand meer op haar plek wonen, zelfs ik niet. Hierdoor zijn kampen van vijftig woonwagens snel gekrompen naar vijf wagens. Dat kan natuurlijk niet."

Burgemeester is welkom

"Het is wel belangrijk dat het duidelijk overkomt. Ik ben te oud om bij mijn moeder te blijven wonen, of nog erger, straks in een huis terecht te komen. Wij maken bijna geen kans meer om te leven volgens onze cultuur. Dat kan zo niet langer."

Lees ook: Woonwagenprotest Alkmaar en Heerhugowaard vandaag verder

Het is afwachten of de gemeente iets met de oproep van de jongeren gaat doen. "De burgemeester is hier ook van harte welkom. Dan kunnen we het er over hebben. De komende uren en dagen komen er steeds meer mensen bij. Dus die support hebben we al!", besluit Den Brake.