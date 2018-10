Deel dit artikel:













Auto vliegt plotseling in brand in Den Oever Foto: Inter Visual Studio / Lindsay Zoetelief

DEN OEVER - Een auto die geparkeerd stond in de Industriestraat in Den Oever is vanmiddag in de brand gevlogen. De oorzaak is nog onduidelijk.

De wagen stond geparkeerd op een bedrijventerrein, toen de vlammen plotseling uit de auto vlogen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, waardoor de naastgelegen panden niet beschadigd zijn geraakt. Naar de oorzaak van de 'spontane' autobrand, blijft het vooralsnog gissen.