Rechter: eigenaar Golfbaan Naarderbos moet keuken terugplaatsen

NAARDEN - Ondernemer Michael van de Kuit moet binnen twee dagen een keuken terugplaatsen in het clubhuis van Golfbaan Naarderbos in Naarden. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam gisteren bepaald.

De soap rondom het clubhuis bij de golfbaan duurt nu al maanden. Van de Kuit wil een nieuw clubhuis bouwen op het terrein, maar de gemeente wil de grond niet verkopen aan hem.

Ondanks dat verbod, begon de exploitant toch met bouwen. Daarop werd de bouwlocatie van het nieuwe clubhuis afgesloten en verzegeld door de gemeente:

Nu is er dus ook bepaald dat Van de Kuit de keuken die hij uit zijn gehuurde kantine in het oude clubgebouw van de golfbaan heeft meegenomen, binnen twee dagen moet terugbouwen. Doet hij dat niet, dan wacht hem een een boete van 500 euro per dag. Eigenaar van het oude clubgebouw Dino Weijtboer vindt dat er met deze beslissing 'eindelijk gerechtigdheid' is gekomen in de zaak.