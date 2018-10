Tweeduizend supporters bij laatste training Ajax voor de Klassieker

AMSTERDAM - De laatste training van Ajax voor de Klassieker tegen Feyenoord van zondag was vanmiddag voor een deel toegankelijk voor het publiek. En de supporters kwamen hun cluppie dan ook in groten getale toejuichen.

Vuurwerk was verboden, maar met vlaggen en gezang was de sfeer er met bijna tweeduizend supporteres op De Toekomst niet minder om. Voor sommige supporters werd het helemaal een feest. Zij hadden geluk en konden met de aanwezige Jari Litmanen op de foto.

Op de training ontbrak keeper André Onana. Hij trainde binnen.

Voor Hakim Ziyech wordt de Klassieker zijn honderdste wedstrijd in het Ajax-shirt. Het is de 185e Klassieker in de geschiedenis. Feyenoord wist van de laatste 24 onderlinge duels er maar één te winnen, in 2012 in De Kuip. De laatste keer dat Ajax in Amsterdam verloor ligt nog verder terug, dat was in 2005.

Vorig jaar won Ajax met 2-0. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar acht minuten na rust stond het al 2-0 door doelpunten van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar.

De Klassieker begint morgen om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.