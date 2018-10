Deel dit artikel:













Politie rijdt brandstofstelende man klem na achtervolging Foto: Politie IJmond

IJMUIDEN - De politie heeft gisteren een man klemgereden die niet had betaald voor de brandstof die hij had getankt, geen rijbewijs had en in een onverzekerde auto reed.

De man uit Leiden tankte zijn auto en wat extra jerrycans vol. Bij elkaar nam hij 143 liter af. Agenten zijn daarna achter de man aangegaan. Omdat hij niet wilde stoppen, begonnen agenten een achtervolging door IJmuiden. Hij werd uiteindelijk klemgereden op een busbaan. Ook daar probeerde hij nog weg te komen door achteruit te botsen. "Maar tegen twee politiebussen is een Ford Fiesta natuurlijk geen partij", schrijft de politie. De politievoertuigen raakten beschadigd. De man reed daarnaast niet alleen rond zonder rijbewijs; er zaten ook valse kentekenplaten op zijn auto.