'Lefgozer' Witschge: "Lekker voetballen, plezier hebben en ze slachten"

AMSTERDAM - "Ze moeten lekker voetballen, plezier hebben en ze slachten", zegt Richard Witschge, assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax. Zelf was de middenvelder een echt lefgozertje. Vandaar dat de autobiografie over hem de titel "Lefgozer" kreeg.

Witschge had lef, gif en bravoure. Wie herinnert zich niet Witschge in De Klassieker: het balletje al lopend hooghoudend. Spelers met die karaktertrek ziet Witschge ook in het huidige Ajax rondlopen. "Neem Hakim Ziyech bijvoorbeeld, of Frenkie de Jong, Die durven risico's te nemen in hun spel. Het is een mooi voetballend team."

Dat hij onderdeel uitmaakt van de technische staf bevalt hem goed. Zijn rol wijkt af van die van een 'gewone' assistent. "Ik val een beetje tussen de trainer, staf en spelers in. Ik dart wat met ze, af en toe een kaartje en dan voel ik de sfeer in de groep. Dan voel je aan wat er leeft en dat breng je dan terug naar de trainers, en andersom."

Een rol als hoofdtrainer ziet Witschge vooralsnog niet voor zich. "Nee, ik vind zo'n bijrol goed. We vullen elkaar goed aan en ik ben zeer blij met deze job."

